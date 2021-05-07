Директора брянского предприятия наказали за самовольное снятие плодородного слоя почвы

В Почепском районе Брянской области общество с ограниченной ответственностью «Почеп-Молоко» нарушило земельное и природоохранное законодательство. Ответственность понес его руководитель.

Во время прокурорской проверки установили, что предприятию в Почепе администрация предоставила в аренду земельный участок площадью 37 тысяч 980 квадратных метров. На нем ООО «Почеп - молоко» организовало систему очистки сточных вод. Для этого построили четыре карты фильтраций. В связи с необходимостью их надлежащего содержания предприятие подписало договор на выполнение работ по подвозке грунта и обваловке карт фильтрации с одним из индивидуальных предпринимателей. Однако перед заключением договора и выполнением соответствующих работ предприятие не получило разрешение на снятие и, или, перемещение плодородного слоя почвы на земельном участке.

- На директора ООО «Почеп-Молоко» завели административное дело по статье «Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы», - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Ему внесли представление об устранении нарушений законодательства. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры.

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