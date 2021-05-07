В Стародубском районе работникам ЖКХ задолжали 866 тысяч рублей

В Стародубском районе 20 работникам предприятия жилищно-коммунального хозяйства не выплачивали заработную плату в полном объеме с ноября 2020 года по март 2021 года. Задолженность превысила 866 тысяч рублей. Это выяснили во время прокурорской проверки.

- Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По результатам их рассмотрения завели уголовное дело по статье «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».