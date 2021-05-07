Первоклассники Брянского района занимались на уроках больше положенного времени

Для первоклассников Брянского района уроки по времени шли больше установленного требования федеральным законом. Во время прокурорской проверки установили, что в первом классе с января по май в четырех школах Брянского района продолжительность уроков превышает допустимую в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством. У двух образовательных организаций режим занятий не соответствовал действующим санитарным правилам.

- В этой связи прокуратура района принесла протесты на незаконные локальные акты, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.

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