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Общество7 мая 2021 14:53

Первоклассники Брянского района занимались на уроках больше положенного времени

Кроме того, две школы нарушили санитарные правила
Надежда ПЕТРУНИНА
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Для первоклассников Брянского района уроки по времени шли больше установленного требования федеральным законом. Во время прокурорской проверки установили, что в первом классе с января по май в четырех школах Брянского района продолжительность уроков превышает допустимую в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством. У двух образовательных организаций режим занятий не соответствовал действующим санитарным правилам.

- В этой связи прокуратура района принесла протесты на незаконные локальные акты, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.

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