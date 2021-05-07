В Брянске произошел пожар в детской поликлинике на проспекте Ленина

Спасатели эвакуировали из здания восемь человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянске произошел пожар в подвале пятиэтажного дома на проспекте Ленина, где располагается детская стоматологическая поликлиника. Сообщение о возгорании в центр управления кризисных ситуаций поступило в 11.34, рассказали в ГУ МЧС России по Брянской области.

– К месту вызова незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-1, ПСЧ-8, ПСЧ-2, СПСЧ в составе четырех автоцистерн, двух автолестниц и служба пожаротушения, – сообщили в пресс-службе ведомства. – На тушении работали два пожарных ручных ствола и пять звеньев газодымозащитной службы.

В 13.08 пожар локализовали. Спасатели эвакуировали из здания восемь человек. В огне никто не пострадал.

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