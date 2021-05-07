В Брянске ночью 7 мая нетрезвый водитель въехал в забор на улице Академика Королева

В аварии никто не пострадал. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

В Володарском районе Брянска около двух часов ночи 7 мая 31-летний водитель на автомобиле ВАЗ врезался в пешеходное ограждение. ДТП произошло около дома №1 по улице Академика Королева, рассказали в ОГИБДД УМВД России по Брянску.

– В аварии никто не пострадал, машина получила механические повреждения, – сообщили в Госавтоинспекции. – Водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения: 0,81 миллиграмм на литр.

На водителя составили два административных протокола за управление в нетрезвом виде и за повреждение дорожных сооружений.

Напоминаем, в Брянске с 1 по 10 мая проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Госавтоинспекторы уже остановили 29 пьяных за рулем.

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