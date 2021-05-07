БМЗ активно участвует в кампании по вакцинации против COVID-19

Фото: БМЗ.

Для работников Брянского машиностроительного завода (БМЗ, входит в состав АО «Трасмашхолдинг») обеспечена возможность пройти вакцинацию против COVID-19 в максимально удобном режиме.

Прививки заводчанам делают в городской поликлинике № 1 в специально выделенное время.

Периодически организуется вакцинация против COVID-19 непосредственно в заводском здравпункте специалистами данной медицинской организации. Процедура включает обязательный медицинский осмотр, информирование о правилах поведения после введения вакцины и возможных осложнениях.

Для желающих сделать прививку организована сдача анализов на иммуноглобулины классов M и G за счёт предприятия. Данная процедура выявляет количественные показатели антител, которые вырабатываются в организме в результате контакта с вирусом, и позволяет принять взвешенное решение. Тестирование уже прошли более 150 работников БМЗ, запись желающих продолжается.

На Брянском машиностроительном заводе соблюдаются все рекомендуемые меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, включая обязательное ношение защитных масок, обеспечение дезинфицирующими средствами, ежедневная термометрия в начале рабочей смены и в течение рабочего дня.