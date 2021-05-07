Изменилось расписание авиарейсов между Брянском и Краснодаром

Изменилось расписание авиарейсов из Брянска в Краснодар, сообщили в неофициальной группе международного аэропорта «Брянск».

– Авиакомпания Азимут внесла изменения в расписание по маршруту Краснодар - Брянск и обратно с июня по октябрь, – рассказали в группе.

Вылет из Краснодара теперь будет в 8.25, ранее было – 14.25. Прилет в Брянск – в 10.20, было – 16.20.

Вылет из брянского аэропорта – в 11.55, прежде было – 17.10. Прилет в Краснодар – в 13.50, было – в 19.00.

Пассажирам рекомендуют проверять актуальную информацию на официальном сайте авиакомпании.

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