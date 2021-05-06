Тайна песчаных карьеров

Фото: АО «Чистая планета».

Служба экологической безопасности регионального оператора по обращению с ТКО поймала брянцев – нарушителей природоохранного законодательства, которые избавлялись от строительного мусора необычным способом.

- Целый КАМАЗ со строительными отходами, оставшимися после пожара, отвезли на песчаный карьер, расположенный в поселке Большое Полпино и принадлежащий ООО «АИП-Фосфаты». Водитель грузовика высыпал мусор, а бульдозерист, который там работал, сразу же его засыпал песком. Всё это мы зафиксировали на видеокамеру. О противоправных действиях сообщили в прокуратуру, Департамент природных ресурсов и Управление Росприроднадзора. Нарушителей ждет штраф, - рассказал начальник отдела экологической безопасности АО «Чистая планета» Дмитрий Телешов.

Региональный оператор по обращению с ТКО призывает жителей Брянщины бережно относиться к окружающей среде и не нарушать природоохранное законодательство!