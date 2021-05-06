В Брянской области в ночь на 7 мая возможны заморозки до минус двух градусов

В Брянской области 7 мая ожидается облачно с прояснениями, рассказали в ГУ МЧС России по Брянской области. Ночью существенных осадков не прогнозируют. Днем возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ночью ожидается туман.

Ночью будет дуть юго-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Днем ветер поменяется на южный 8-13 метров в секунду, местами возможны порывы до 16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет от 0 до плюс пяти. Местами на почве возможны заморозки до минус двух градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется до 15-20 градусов тепла.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».