В Мглинском районе выявили нарушения при выдаче расчетных листков учителям

В учреждениях образования Мглинского района проверили исполнение трудового законодательства, сообщили в прокуратуре Брянской области.

– Установлено, что в отделе образования администрации Мглинского района не утверждена форма расчетного листка о начисленной заработной плате, работники образовательных учреждений надлежащим образом не извещаются в письменной форме о составных частях заработной платы, причитающейся им за соответствующий период, – пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

После прокурорской проверки 17 человек привлекли к дисциплинарной ответственности, а выявленные нарушения устранили.

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