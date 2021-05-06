В Брянске за два дня поймали 11 безмасочников

В Брянске продолжаются рейды по нарушению масочного режима. Межведомственная комиссия 4 мая обследовала 75, а 5 мая 49 магазинов, предприятий питания и бытовых услуг. Об этом рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

В первый день проверки обнаружили пять нарушителей. Один из них – это продавец отдела «Специи» гипермаркета «Линия-3» в Бежицком районе. Двух безмасочников нашли в Володарском районе. Ими оказались продавцы торгового центра «Пушкинский» и павильона «Аленький цветочек» по улице Пушкина, 73. Также двух человек без масок остановили в Фокинском районе: продавца «Спорттоваров» по проспекту Московскому, 152б и покупателя магазина «Калита» по проспекту Московскому, 156.

На следующий день комиссия выявили шесть нарушителей во всех районах города. В Бежицком районе – сотрудника торгового павильона по улице Ульянова, 51, в Володарском районе – продавца «Канцтоваров» по улице Пушкина, 87. В Советском районе без масок попались два продавца магазина «Провиант» по улице Романа Брянского, 17. В Фокинском районе в поле зрения проверяющих попались два покупателя магазина «Дикси» по улице Менжинского, 2.

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