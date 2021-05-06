Сбитая в Брянске на пешеходном переходе 55-летняя женщина получила ушибы почек и позвоночника

В Брянске 5 мая под колеса автомобиля попала 55-летняя женщина, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Авария произошла около 11.36 на улице Фокина. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее сбила 33-летняя водитель автомобиля «Хендай Солярис», которая ехала со стороны проспекта Ленина.

У пострадавшей диагностировали ушибы почек и поясничного отдела позвоночника. Ей назначили лечение и отпустили домой.

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