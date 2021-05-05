Фото: Брянский городской Совет народных депутатов.

В Брянске 12 мая откроют Сад Победы. Он появится рядом с лестницей на бульваре Гагарина. Торжественное открытие запланировали на 12.00, сообщили в пресс-службе Брянского горсовета.

Территорию будущего сада благоустроили, разбили клумбы, установили фонари, скамейки и урны. В среду, 5 мая, депутаты и сотрудники Брянского городского Совета провели здесь очередной субботник. Они подготовили лунки для деревьев, разровняли привезенный грунт.

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