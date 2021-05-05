В Брянске из-за празднования Дня Победы изменят схему движения автомобилей

Изменения будут действовать 7, 8 и 9 мая. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске из-за празднования 76-й годовщины Великой Победы на несколько дней изменится схема движения транспорта, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Так, 7 мая с 18.00 до 21.30 на время проведения генеральной репетиции парада ограничат движение по следующим адресам:

– на территории, прилегающей к домам №№33, 35, 37 и 39 по проспекту Ленина;

– по проспекту Ленина, от улицы Арсенальской до улицы Красноармейской;

– по улице Фокина, от переулка Трудового до улицы Калинина;

– по улицу Горького, от улицы Трудовой до улицы Калинина;

– по бульвару Гагарина, от проспекта Ленина до площади Карла Маркса;

– по улице Карла Маркса, от улицы Фокина до улицы Горького;

– на площади Карла Маркса и прилегающей к ней территории.

В это же время откроют двухстороннее движение по улице Арсенальской, на участке от Калинина до Февральской.

С 8 на 9 мая ограничат парковку. Ограничения будут действовать с 20.00 8 мая до 14.00 9 мая:

– по улице Красноармейской, от улицы Урицкого до улицы Пересвета;

– на территории, прилегающей к площади Партизан, от улицы Красноармейской до улицы Софьи Перовской;

– по проспекту Ленина, включая стоянки на территориях, прилегающих к АО «Брянский ЦУМ», ТРЦ «Родина» и гостинице «Десна»;

– на площади Карла Маркса.

Непосредственно в День Победы, 9 мая, ограничат движение и парковку на время проведения праздничных мероприятий с 9.00 до 13.00:

– по улице Красноармейской, от улицы Урицкого до улицы Пересвета;

– по улице Репина, от улицы Красноармейской до улицы Софьи Перовской;

– по улице Софьи Перовской, от улицы Репина до площади Партизан;

– на площади Партизан, от улицы Красноармейской до улицы Софьи Перовской;

– по улице Емлютина, от улицы Ромашина до проспекта Ленина;

– по улице Октябрьской, от улицы Красноармейской до улицы Емлютина;

– по улицы Фокина, от улицы Калинина до переулка Трудового;

– по улице Горького, от улицы Энергетической до улицы Трудовой;

– по улице Трудовой, от улицы Советской до улицы Горького, а также на территории, прилегающей к стадиону «Динамо»;

– по проспекту Ленина, от улицы Арсенальской до площади Партизан;

– на площади Карла Маркса.

Из-за легкоатлетической эстафеты 9 мая с 10.00 до 13.00 нельзя будет проехать:

– по проспекту Ленина, от улицы Емлютина до улицы Дуки;

– по улице Дуки, от проспекта Ленина до улицы Крахмалева.

Также 9 мая с 00.00 до 23.00 ограничат движение и парковку на стоянках около площади Воинской славы на территории Центрального парка культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска. 9 мая с 9.00 до 13.00 разрешат двухстороннее движение по улице Арсенальской, от улицы Калинина до улицы Февральской.

В День Победы муниципальные автобусы и троллейбусы будут возить бесплатно участников и инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающих их граждан. Такое же решение власти предложили принять коммерческим перевозчикам.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».