Бобры выходят к брянцам, чтобы поблагодарить их за спасение

Фото: АО «Чистая планета».

На электронную почту регионального оператора по обращению с ТКО стали присылать видео с бобрами.

Напомним, что АО «Чистая планета» в мае проводит экологическую акцию по бесплатному приему у населения отработанных автопокрышек: «Сдай шины – спаси бобра Брянщины!» Жители региона активно принимают участие в этой акции. А сегодня на электронную почту прислали видео из Суражского района: «Благодарный за спасение бобр вышел к людям!» - назвал видео автор письма.

Видео (бобр вышел к людям)

Видео( бобр вернулся в водоем)

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области напоминает, что выбрасывать использованные автошины в контейнеры для коммунальных отходов или оставлять их на местах сбора коммунальных отходов, на обочинах дорог, оврагах, в лесу, а также загрязнять водоемы – недопустимо! Автопокрышки не являются бытовым мусором, относятся к 4 классу опасности, загрязняют почву, а если попадают в реку, то губят бобров. Поэтому отработанные шины подлежат обязательной утилизации и переработке. АО «Чистая планета» предлагает жителям Брянска избавиться от старых шин законно, бесплатно и не нанося вред природе. Для этого нужно привезти отработанные автопокрышки на брянский мусоросортировочный комплекс, расположенный по адресу: поселок Большое Полпино, ул. Молокова, д.104, и оставить их в специально установленном бункере.