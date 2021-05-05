В Брянске на две ночи ограничат движение на улице Ульянова

Объехать ремонтируемый участок можно по улице Ростовской. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске временно ограничат движение на улице Ульянова. Это связано с укладкой ливневой канализации в районе пересечения улиц Ульянова и Куйбышева, сообщили в Брянской городской администрации.

– С 22.00 6 мая по 06.00 7 мая и с 22.00 7 мая по 6.00 8 мая будет перекрыто движение транспорта на улице Ульянова от улицы 22 Съезда КПСС до улицы Куйбышева, – рассказали в пресс-службе мэрии.

Автомобилисты смогут объехать ремонтируемый участок по улице Ростовской.

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