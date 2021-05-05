В Брянской области 6 мая ожидают дожди и сильный ветер

В Брянской области в четверг, 6 мая, будет облачно с прояснениями, сообщили в ГУ МЧС России по Брянской области.

– Ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, местами грозы, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Будет дуть южный ветер от 8 до 13 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду. Ночью будет от плюс 6 до плюс 11 градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.

При таких погодных условиях вероятны чрезвычайные происшествия, связанные с обрушением деревьев и плохо укрепленных конструкций. Граждан просят соблюдать осторожность.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».