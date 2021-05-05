Брянские газовики завершили техобслуживание всех Вечных огней партизанского края

Фото: АО «Газпром газораспределение Брянск».

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Брянск» накануне Дня Победы провели техническое обслуживание 33 мемориалов Вечный огонь во всех районах Брянской области, которая в годы Великой Отечественной войны была одним из крупнейших центров партизанского движения.

Более 60 тысяч народных мстителей в составе 27 партизанских бригад сражались с врагом в брянских лесах. Знаковые для любого жителя Брянской области воинские мемориалы, где сегодня горят Вечные огни, также связаны с историей партизанского движения. Один из самых известных расположен на Партизанской поляне — месте, где в сентябре 1941 года, накануне немецкой оккупации, был проведён общий сбор всех Брянских партизанских отрядов, начавших отсюда свой боевой путь.

Специалисты АО «Газпром газораспределение Брянск» в рамках акции «Священный долг. Вечная память» ежегодно проводят осмотры подводящих газопроводов и горелок на мемориалах, проверяют на герметичность подводящие газопроводы, соединения и запорную арматуру, принимают участие в благоустройстве памятных мест.

«Вечному огню, который горит на площади Партизан в центре города, в этом году исполнится 55 лет. Мы заботимся о том, чтобы его пламя не угасало. Работа по обеспечению бесперебойного функционирования мемориалов партизанской Брянщины ведется круглогодично, мы гордимся, что нам поручено нести эту почетную миссию», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Брянск» Евгений Баранов.

Справка:

Ежегодная всероссийская акция «Священный долг. Вечная память» проводится группой «Газпром межрегионгаз» с 2015 года. В рамках акции газораспределительные организации группы в канун Дня Победы 9 мая проводят в регионах присутствия техническое обслуживание газового оборудования мемориалов «Вечный огонь». Также выполняются работы по реконструкции памятников, газификации и переводу мемориальных комплексов с временного газобаллонного газоснабжения на постоянное - сетевое.