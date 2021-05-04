В Брянске начали расширять улицу Объездную на участке от Советской до переулка Пилотов. Работы начались с того, что по четной стороне спилили оставшиеся тополя. До этого деревья исчезли со стороны строящегося Дворца единоборств.

В этом году улицу Объездную планируют расширить до шести полос. Здесь откроется Дворец единоборств.

Параллельно переулку Пилотов построят улицу Счастливую. Она будет пересекать Объездную. И дойдет до улицы Советской.

На участке от переулка Пилотов до торгового центра "Аэропарк" постоянно образуются пробки. Реконструированная шестиполосная улица Авиационная упирается в Объездную, где осталось три полосы. В этом году от пробок на этом участке могут избавиться.

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