В Мглинском районе иномарка съехала в кювет и перевернулась

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Мглинском районе "Шевроле Авео" съехала в кювет и перевернулась. Дорожно-транспортное происшествие случилось около трех часов дня в понедельник, 3 мая, на 12-м километре дороги Ветлевка-Вормино, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

46-летний пьяный автомобилист ехал со стороны деревни Ветлевка в сторону деревни Вормино. Он не справился с управлением, выехал на обочину. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

Травмы получил 35-летний пассажир иномарки.

- У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, закрытый перелом черепа, перелом правой ключицы, - говорят в Госавтоинспекции. - Пострадавшего госпитализировали.

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