В Брянске с начала года пьяные водители устроили 31 ДТП. Это меньше, чем в прошлом году почти вдвое. Число аварий сократилось на 47,5 процентов, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Больше всего аварий с пьяными водителями произошло в Советском районе - 13. Самыми аварийными днями стали среда и суббота. Большинство ДТП с нетрезвыми водителями случились вечером или ночью.

В восьми "пьяных" ДТП за четыре месяца погиб один человек и пострадали девять. Это на треть больше, чем в 2020 году.

С начала года в Брянске случилось 23 аварии с нетрезвыми водителями, в которых никто не пострадал.

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