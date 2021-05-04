На кладбище в Брянске из-за сильного ветра упало дерево

Фото: "Типичный Брянск".

На Мамоновском кладбище в Володарском районе Брянска из-за сильного ветра упало дерево. Оно повредило памятник и оградку.

Это случилось во вторник, 4 мая, около одиннадцати часов утра. О ЧП сообщили очевидцы в социальных сетях. И опубликовали фотографии.

Кстати, упавшее дерево стали быстро убирать. Уже через час к работе приступили сотрудники кладбища. Об этом написали в комментариях к посту в соцсети.

Синоптики предупреждали о сильном ветре в во вторник, 4 мая. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

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