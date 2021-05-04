Две жительницы Брянска обманом завладели наследством

Две жительницы Брянска обманом завладели квартирой стоимостью два миллиона рублей. Потерпевшая не успела вступить в наследство. Этим и воспользовались злоумышленницы.

По версии следствия, в октябре 2018 года женщины представили в Росреестр поддельное свидетельство о праве на наследство на квартиру. Но жилье принадлежало другому человеку, которому оно досталось по наследству. Но документы оформить не успели из-за жизненных обстоятельств.

- Уголовное дело будут рассматривать в Советском районном суде, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По статье "Мошенничество" обвиняемым грозит до десяти лет колонии.

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