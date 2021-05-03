В Брянске автоинспекторы поймали пьяного водителя. Его заметили в воскресенье, 2 мая, около 16 часов 15 минут в районе дома № 52 по проспекту Московскому. Он ехал на автомобиле ВАЗ. Автомобилист проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке. Он попытался скрыться от преследования наряда полиции.

Уходя от преследования, 31-летний мужчина не справился с управлением и врезался в фонарный столб и дорожный знак «Пешеходный переход» в районе дома № 4 по улице Запорожской.

- В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль ВАЗ получил механические повреждения, водитель не пострадал, - сообщили в ОГИБДД по городу Брянску. - Раньше водитель автомобиля ВАЗ был лишен права управления транспортным средством за управление автомобилем в состоянии опьянения. Соответственно водительского удостоверения у него не было. На водителя составили 8 административных материалов. Также на него завели уголовное дело по статье ««Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения».

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