В ДТП с кроссовером под Брянском пострадала 30-летняя женщина

30-летняя женщина пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Брянском районе ранним вечером в пятницу, 30 апреля. Она – пассажирка одной из столкнувшихся машин, сообщают в УГИБДД по региону.

Автоавария произошла около 17.20 на 25-м километре автодороги «Обход города Брянска». Столкнулись «Тойота Хайлендер» и «Киа Рио».

По предварительной информации, ДТП спровоцировал 46-летний водитель кроссовера. Он двигался по второстепенной дороге, со стороны аэропорта «Брянск» с левым поворотом в сторону Смоленска, и не уступил дорогу легковушке, следовавшей по главной. Последней рулил 32-летний мужчина. Автомобиль направлялся в сторону Орла.

- У 30-летней пассажирки «Киа» медики диагностировали различные ушибы и отпустили на домашнее лечение, - рассказывают в Госавтоинспекции. - По факту инцидента полицейские проводят проверку.

Кстати, для брянских дорог это единственная автоавария с пострадавшими минувшего дня - пятницы, 30-го.

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