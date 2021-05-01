Отменены авиарейсы из Брянска в Калининград по понедельникам

Авиарейсы из Брянска в Калининград по понедельникам отменили. Информация об этом появилась в неофициальной сетевой группе международного аэропорта «Брянск» в субботу, 1 мая.

Теперь вылет стоит лишь по пятницам. Расписания на летние месяцы и вовсе нет.

«О причинах данного решения у нас информации нет!», - написали в сообществе.

Ранее анонсировалось, что первый рейс из Брянска в Калининград компания «Руслайн» выполнит 10 мая. Стоимость билетов - от 5640 рублей. Впоследствии перевозчик снизил цену на 30 процентов.

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