Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 апреля 2021 12:47

В Брянске на майских праздниках устроят охоту на пьяных водителей

Сотрудники Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий
В Брянске на майских праздниках устроят охоту на пьяных водителей.

В Брянске на майских праздниках устроят охоту на пьяных водителей.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске на майские праздники сотрудники Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме. Особое внимание уделят выявлению пьяных водителей, сообщили в ОГИБДД по городу Брянску. Также уделят внимание и детской безопасности.

Для этого на дороги областного центра выйдут дополнительные наряды ДПС. Также на улицах города будут дежурить «скрытые» патрули.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».