В Брянске на майских праздниках устроят охоту на пьяных водителей.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Брянске на майские праздники сотрудники Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме. Особое внимание уделят выявлению пьяных водителей, сообщили в ОГИБДД по городу Брянску. Также уделят внимание и детской безопасности.
Для этого на дороги областного центра выйдут дополнительные наряды ДПС. Также на улицах города будут дежурить «скрытые» патрули.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».