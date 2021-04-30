В Брянске на майских праздниках устроят охоту на пьяных водителей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске на майские праздники сотрудники Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме. Особое внимание уделят выявлению пьяных водителей, сообщили в ОГИБДД по городу Брянску. Также уделят внимание и детской безопасности.

Для этого на дороги областного центра выйдут дополнительные наряды ДПС. Также на улицах города будут дежурить «скрытые» патрули.

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