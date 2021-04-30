В Брянске задержали мошенника за обман местной жительницы

Им оказался 30-летний житель Самарской области. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянске задержали 30-летнего жителя Самарской области. Его подозревают в телефонном мошенничестве. В частности, он обманул 38-летнюю жительницу Брянска. Злоумышленник представился менеджером ресторана, в котором женщина ранее заказала банкет. Он попросил перевести ему на счет 18 тысяч рублей, якобы для закупки продуктов. Позднее выяснилось, что ресторан никакой предоплаты не получал. Пострадавшая написала заявление в полицию, рассказали в УМВД России по Брянской области.

– Как выяснилось, мошенник звонил в различные заведения общепита под предлогом недавно сделанного заказа, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Ловко строил разговор и, представившись мужем виновницы торжества, просил уточнить: на кого именно сделан заказ – на жену или сестру. Кроме того, уточнял номер телефона. Получив контактные данные заказчика, злоумышленник начинал действовать от имени менеджера данного заведения и под предлогом предзаказа банкета выманивал денежные средства

На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские напоминают гражданам о необходимости соблюдать осторожность и без предварительной проверки не переводить незнакомцам деньги за товары и услуги.

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