ВТБ Лизинг на 43% увеличил объемы сделок с автотехникой в I квартале 2021г.

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ВТБ Лизинг подвел операционные результаты работы за первый квартал 2021 года. За этот период компания заключила 6,8 тысяч новых договоров, что на 14,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 1 апреля объем нового бизнеса составил 19,8 млрд руб.

Ключевыми драйверами развития бизнеса ВТБ Лизинг в первом квартале 2021 г. стали легковой и грузовой автотранспорт (74,9% нового бизнеса) и спецтехника (20,2%). Новый бизнес а автолизинге вырос на 43% к I кварталу 2020 г. и составил 14,8 млрд руб. Наиболее динамично в указанном периоде развивался сегмент грузового транспорта — новый бизнес здесь вырос на 83% и составил 6,4 млрд руб. В сегменте легковых машин новый бизнес ВТБ Лизинг также показал рост более 23% и составил 8,4 млрд руб. Высокие результаты достигнуты благодаря партнёрским программам с импортёрами и государственному субсидированию лизинга. Работа по таким программам позволяет ВТБ Лизинг предлагать гибкие условия финансирования автомобилей и индивидуальный подход к клиентам.

С начала текущего года ВТБ Лизинг продолжил активно развивать портфель спецтехники — новый бизнес в этом сегменте составил 4 млрд рублей. Продолжающемуся развитию способствовала плановая реализация национальных проектов на 2019-2024 гг. в сфере развития лесопромышленного комплекса, жилищного и автодорожного строительства, а также подготовка к полевым работам сельхозпроизводителей.

Основная часть нового бизнеса ВТБ Лизинг пришлась на Центральный и Приволжский федеральные округа и Москву. При этом наиболее динамично бизнес компании рос в Северо-Кавказском (+162%) и Южном (+107%) федеральных округах.

«Мы отмечаем активный рост интереса к автолизингу и видим высокий потенциал дальнейшего развития данного сегмента. Несмотря на снижение объемов нового бизнеса в целом в I квартале 2021 г., мы видим рост числа сделок, увеличение интереса со стороны малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей к продукту. Наша клиентская база расширяется, в том числе за счет работы в регионах. Это позитивный фактор для рынка, что все большее число компаний, в том числе небольших, понимают выгоды от использования лизинга в финансировании своих проектов, обновлении парков техники. Лизинг становится популярен не только среди крупных предприятий», — отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

Лицензия №1000.