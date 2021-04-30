Музей БМЗ стал победителем всероссийского конкурса «Корпоративный музей»

Фото: "БМЗ".

Музей Брянского машиностроительного завода (БМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») стал серебряным призёром III Всероссийского конкурса «Корпоративный музей» в номинации «Лучшая экскурсионная программа».

Победу принёс цикл онлайн-экскурсий, посвящённых вкладу предприятия в Победу в Великой Отечественной войне.

Жюри был отмечен нестандартный и творческий подход специалистов БМЗ к организации экскурсий в период ограничений, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции. Искать новые формы взаимодействия с аудиторией заводскому хранилищу истории пришлось для того, чтобы жители города, молодёжь и школьники ещё раз вспомнили о вкладе Брянского машиностроительного завода в Победу в Великой Отечественной войне в год 75-летия Великой Победы, славных страницах истории брянского края.

Несколько серий видеороликов рассказали о заводчанах, сражавшихся на фронте, в партизанских отрядах, подпольных объединениях, на железной дороге, о машиностроителях, которые за свои ратные подвиги удостоены звания «Герой Советского Союза». А также о том, как после освобождения родной земли в сентябре 1943 года работники завода начали восстанавливать разрушенное захватчиками предприятие и налаживать выпуск продукции.

Также вышли сюжеты об установленных на территории БМЗ памятниках, посвящённых подвигам заводчан во время Великой Отечественной войны, о работе и значимых находках заводского поискового отряда.

Для того, чтобы завоевать приз конкурса «Корпоративный музей», музею БМЗ пришлось выдержать серьёзную конкуренцию. В 2021 году конкурс объединил 62 музея из 37 городов России, 123 конкурсных проекта. Торжественная церемония награждения победителей прошла 29 апреля в Белом зале Санкт-Петербургского Политехнического университета.