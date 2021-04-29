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Общество29 апреля 2021 23:16

В Брянске новый детсад на улице Строкина откроют осенью 2021 года

Ежедневно на стройке работают более 50 человек
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Полностью готова коробка здания, установлены оконные блоки.

Полностью готова коробка здания, установлены оконные блоки.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске строящийся на улице Строкина детский сад планируют открыть осенью 2021 года. Сейчас уже полностью готова коробка здания, установлены оконные блоки. Подрядчики завершили делать кровельное покрытие, смонтировали разводку инженерных сетей и вентиляцию, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

– Сейчас строители обустраивают полы на первом этаже, на выходных эту работу завершат, перейдя на второй этаж, – сообщили в мэрии. – Во всех группах полы будут с подогревом. Также внутри здания ведутся отделочные работы.

Ежедневно на стройке трудятся более 50 человек. Работы по возведению нового детского сада на 270 мест идут по графику.

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