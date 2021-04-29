В Брянске водитель маршрутки ездил по поддельным российским документам

В Брянске прошли рейды на транспорте по проверке режима пребывания иностранных граждан. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Бежицком районе Брянска задержали иностранного гражданина, который в 2013 году приобрел в Москве поддельные российские документы. В Брянске мужчина работал водителем маршрутного такси, рассказали в УМВД России по Брянской области.

– В соответствии с решением Бежицкого районного суда Брянска пребывание данного иностранного гражданина признано незаконным, в отношении него принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в его действиях усмотрели признаки уголовного преступления по факту приобретения, хранения, перевозки в целях использования, либо использования заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа. За данное правонарушение грозит до одного года лишения свободы.

Помимо этого, правоохранители составили два административных протокола на частного перевозчика за несоблюдение закона при привлечении к трудовой деятельности иностранцев. В Брянске прошли рейды на транспорте по проверке режима пребывания иностранных граждан.

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