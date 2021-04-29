В Брянске силовики предотвратили условный теракт на ТЭК. Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянске 29 апреля сотрудники силовых структур региона во время командно-штабных учений отработали тактику взаимодействия при угрозе террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса.

- По сценарию учений, в Брянской области действовала условная диверсионная группа, которая намеревалась совершить террористический акт на объекте ТЭК, - сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. - Сотрудники антитеррористических подразделений в теории отработали тактику проведения блокирования, поисковых и оперативно-боевых мероприятий, а также ликвидацию возможных негативных последствий. В результате отработанных действий силовых и иных государственных структур условный террористический акт пресекли, преступников нейтрализовали.

Проведенные в рамках командно-штабные учения мероприятия получили положительную оценку руководства регионального оперативного штаба. Отметили высокий уровень готовности сил и средств областной антитеррористической группировки.

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