Двух брянских браконьеров приговорили к реальным срокам за охоту на бобров

В Трубчевском районе осудили двух жителей Брянска, которые попались на нелегальной охоте на бобров с моторной лодки. Оба получили реальные сроки – год и три с половиной года колонии-поселения.

В суде установили, что виновные нарушили закон в начале марта прошлого года. В тот момент они находились в охотничьих угодьях на территории Трубчевского района.

– Вступив в преступный сговор и распределив между собою роли, мужчины застрелили двух бобров вне сроков охоты, – рассказывают в Трубчевском районном суде. – Не было у мужчин и специального разрешения на добычу животных.

Во время задержания один из браконьеров повел себя агрессивно и дважды ударил полицейского кулаком в лицо. Потому суд назначил ему более строгое наказание.

В суде осужденные не признали свою вину, однако в полном размере возместили ущерб.

Помимо реального срока, брянцам запретили в течение двух лет заниматься охотой.

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