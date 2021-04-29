Сдай бесплатно шины от своей машины!

Фото: АО "Чистая планета".

С наступлением весенне-летнего сезона автовладельцы меняют шины на машинах. Но, к сожалению, не все брянцы делают это по закону, без вреда для окружающей среды. Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области призывает автовладельцев ответственно относиться к утилизации отработанных шин и объявляет акцию для населения по бесплатному приему автопокрышек: «Сдай шины – спаси бобра Брянщины!»

Акция поводится для физических лиц и продлится с 1 по 30 мая. Каждый автовладелец сможет бесплатно сдать на утилизацию 8 шин. Для этого нужно привезти отработанные автопокрышки на брянский мусоросортировочный комплекс, расположенный по адресу: поселок Большое Полпино, ул. Молокова, д.104, и оставить их в специально установленном бункере. Также региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области в рамках проведения акции примет и бесплатно утилизирует шины, которые будут доставлены из дошкольных и образовательных учреждений и районных администраций после проведения субботников.

Выбрасывать использованные автошины в контейнеры для коммунальных отходов или оставлять их на обочинах дорог, оврагах, в лесу, а также загрязнять водоемы – недопустимо! Автопокрышки не являются бытовым мусором, относятся к 4 классу опасности и подлежат обязательной утилизации и переработке. Ответственность за правильное обращение с этими отходами по законодательству возложено на владельцев автотранспортных средств.

- В последние дни возросло количество свалок из шин на контейнерных площадках региона. Но выбрасывать отработанные автопокрышки в мусорный бак и оставлять их на контейнерной площадке нельзя. Это не только нарушение правил благоустройства, но и загрязнение окружающей среды. Из-за примесей смолы, полимеров, сажи, технического углерода и кремниевой кислоты выброшенные покрышки наносят значительный вред здоровью человека, поэтому за их неправильную утилизацию предусмотрены

штрафы: до двух тысяч рублей физлицам и до двухсот пятидесяти тысяч рублей для компаний. Шины, оставленные в лесу, загрязняют почву, вредят природе, губят животных. Так автопокрышки, выброшенные в реку, уничтожают бобров. Поэтому нужно ответственно относиться к этим отходам и сдавать их на утилизацию. Не делать из них скульптуры и не сжигать! - говорит главный эколог АО «Чистая планета» Татьяна Корытина.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области занимается обработкой и захоронением твердых коммунальных отходов, а также экологически безопасной переработкой шин с помощью пиролизной установки.