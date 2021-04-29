Житель Брянска съел в мировом суде протокол

В Брянске передали в суд уголовное дело о съеденном в суде протоколе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянске передали в суд уголовное дело о съеденном в суде протоколе. На скамью подсудимых отправляется житель Бежицкого района. Ему грозит до двух лет колонии.

Брянца обвиняют по статье «Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия».

По версии следствия, мужчина съел протокол в момент ознакомления с материалами дела об административном правонарушении в мировом суде. Его привлекли к ответственности за управления автотранспортом в состоянии опьянения.

- Обвиняемый вырвал из дела протокол об административном правонарушении и съел его в присутствии работников суда, - рассказывают в пресс-службе облпрокуратуры. - Таким образом, он посягнул на общественные отношения в сфере процессуальной деятельности суда, которая направлена на реализацию требований законности и социальной справедливости.

По существу это дело рассмотрит Советский райсуд города.

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