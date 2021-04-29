В Брянске именные стипендии получат 200 одаренных учеников

В Брянске увеличили вдвое число стипендиатов среди одаренных детей. Именные стипендии смогут получить 200 учеников, сообщили в пресс-службе Брянского городского Совета. При равных условиях приоритет в назначении стипендии имеют дети из семей, нуждающихся в социальной защите и государственной поддержке. Утверждать список стипендиатов будет глава города Брянска.

- Поддерживать талантливых, трудолюбивых, нацеленных на учебу детей – наш приоритет и, я считаю, наша обязанность, - сказала глава города Брянска Марина Дбар. - Это очень важно, это действительно формирование нашего будущего. И хорошо, что в нашем городе столько много прекрасных умных ребят, ради которых мы можем увеличить количество стипендий.

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