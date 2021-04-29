В Брянске на улице Счастливой построят дорогу

В Брянске на улице Счастливой – от улицы Объездной до улицы Советской - начнут строить дорогу. На это выделят больше 26 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Брянского городского Совета.

Также из более 400 миллионов рублей, которые поступят в бюджет города из областного, большую часть направят на строительство дороги-защитной дамбы Брянск I – Брянск II

На приобретение дополнительного оборудования для детского сада по улице имени Строкина направят больше 16 миллионов. рублей. Кроме того, планируют выделить денежные средства на приобретение специализированной техники для нанесения разметки дорог. Также выплатят компенсации для переселенцев из аварийного жилья. Такие выплаты получат собственники жилых помещений по улице Советской.

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