От коронавируса в Брянской области умерли еще трое

В Брянской области еще три человека умерли от коронавируса. Новые смерти от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщил региональный оперативный штаб утром в четверг, 29 апреля. Общее число жертв ковида на Брянщине достигло 308.

За сутки 114 пациентов победили коронавирус. Общее количество вылечившихся теперь составляет 37266.

По последним данным, в Брянской области зарегистрировано 38102 случаев заболевания ковид-19. Прирост новых случаев – 72 или 0,2 процента. Сейчас наш регион занимает 39 место в России по суммарному числу заболевших с начала пандемии.

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