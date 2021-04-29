В Брянской области потушили три десятка природных пожаров за сутки

27 природных пожаров зарегистрировали в Брянской области в последние сутки - среду, 28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

,Девять раз происходили техногенные пожары. В основном горели, частные дома и хозяйственные постройки.

Так, в два часа ночи ликвидировали пожар в селе Нивное Суражского района. Там горел частный жилой дом. К месту ЧП выезжали три пожарные автоцистерны. Тушение заняло три с половиной часа. К счастью, обошлось без пострадавших. Причину возгорания установят эксперты.

Также в отчетный период спасатели один раз выезжали на изъятие и обнаружение взрывоопасных предметов. Ими оказали четыре артиллерийских снарядов калибра 76 миллиметров. Те залегали в поле вблизи села Госома Брянского района.

А вот выездов на ликвидацию последствий ДТП и утопления не было.

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