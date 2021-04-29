В ДТП на проспекте Московском в Брянске погиб 48-летний мужчина. Подробности вечернего происшествия среды, 28 апреля, сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД.

По уточненной информации, трагедия произошла в 21.00 в районе дома №110. Пешеход переходил проезжую часть дороги вне «зебры», справа налево по ходу движения автомобиля. Причем вблизи находится регулируемый пешеходный переход. Сбивший горожанина автомобилист скрылся с места аварии. Его задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Выяснилось, что смертельный наезд на пешехода совершил 34-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато». Он следовал со стороны улицы Транспортной в сторону улицы Снежетьский Вал. Проведенное медосвидетельствование показало, что мужчина пьян.

- Пешеход от полученных в ДТП травм скончался на месте происшествия, - рассказывают в ОГИБДД по городу. - У него также взяли кровь на анализ. По факту инцидента полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причину наезда.

Кстати, всего в городе в прошедшие сутки – среду, 28-го – произошло две автоаварии, в которых калечились люди.