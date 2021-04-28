Брянские предприятия впервые направили свою продукцию в Кувейт и на Филиппины

Брянские предприятия экспортировали более 1,6 тысячи тонн продукции. Впервые мясо из нашего региона направили в Кувейт. Туда осуществлена поставка 13,35 тонн говядины и 118,5 килограмма мяса птицы.

Кроме этого, впервые поставили 150 тонн сухой молочной сыворотки на Филиппины. Груз доставили на автомобиле до морского порта в Евросоюзе, а далее по воде до страны-получателя, рассказали в Управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

– Всего с 1 по 27 апреля Управлением Россельхознадзора проконтролирован экспорт 80 партий подконтрольной продукции, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Все поставляемые за рубеж грузы соответствовали требованиям стран-получателей, что подтверждалось результатами лабораторных исследований.

Так, в Румынию и Сербию экспортировали 938 тонн белковой кормовой смеси, в Саудовскую Аравию и Марокко – 247 тонн говядины. В Монголию направили 19 тонн мяса птицы, в Польшу – одну партию шкур крупного рогатого скота и 278,54 тонны технического жира.

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