Дом сироты из брянского Новозыбкова требует ремонта

В брянском Новозыбкове дому 27-летней девушки-сироты требуется ремонт. Жилье находится по улице Федяева. Сейчас окна дома находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется их текущий ремонт, одно из окон не5бходимо вовсе заменить. Кроме того, имеется трещина по штукатурке.

Все эти недостатки выявили во время прокурорской проверки. Установили, что жилье сироте предоставили в августе 2016 года по договору найма специализированного жилищного фонда. В свою очередь городская администрация как собственник жилого помещения не заменила окно, подлежащего капитальному ремонту, а также не провела текущий ремонт повреждений стен, возникших до передачи жилого дома.

- Новозыбковская межрайонная прокуратура в адрес главы администрации внесла представление, - сообщают в пресс-службе прокуратуры брянской области. - Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры. Нарушения выявили в ходе проверки по сообщению средств массовой информации. Раньше девушка в органы прокуратуры не обращалась.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».