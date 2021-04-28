В Брянске задержали 36-летнего наркозакладчика

В Брянске полицейские задержали 36-летнего мужчину. Местного жителя подозревают в незаконном обороте наркотиков.

В арендуемой квартире подозреваемый расфасовывал оптовые свертки с наркотическим средством на мелкие дозы для дальнейшего сбыта. Для этого мужчина использовал электронные весы, липкую ленту и полимерные пакетики.

Кроме того он арендовал автомобиль, чтобы передвигаться по городу и делать «закладки». За одну оставленную «закладку» с наркотиками он получал 300 рублей. Мужчина признался, что противозаконной деятельностью он занимался в течение нескольких месяцев. Через интернет мессенджер он устроился на работу наркокурьером.

Во время обыска в арендуемой мужчиной квартире, а также в его автомобиле правоохранители изъяли порядка 350 граммов солей.

- На задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. До суда злоумышленника заключили под стражу.

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