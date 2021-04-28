В Брянске владельцам дач в районе строящейся магистрали пообещали сделать дорогу к их участкам

После схода паводковой воды определят маршрут для подъезда к дачным товариществам. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске владельцам дач, расположенных около новой дороги-защитной дамбы Брянск-1 – Брянск-2, пообещали благоустроить съезды к их участкам, рассказали в Брянской городской администрации.

– В районе строящейся автомагистрали Брянск-1 — Брянск-2 находятся более десятка дачных сообществ, – сообщили в мэрии. – Чтобы обеспечить их доступность, на новой дороге будут выполнены два благоустроенных съезда, ведущих в стороны дач. Но владельцы садовых обществ «Флора», «Мечта» и «Железнодорожник» волнуются, что именно к их товариществам не будет подъездных путей.

Чтобы оценить ситуацию, представители власти вместе с владельцами дачных участков выехали на место, где раньше находился подъездной путь к земельным участкам. Из-за новой магистрали он оказался нарушен.

Руководителю городского комитета по ЖКХ поручили после схода паводковой воды определить маршрут для подъезда к дачным товариществам «Флора», «Мечта» и «Железнодорожник».

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