В Брянской области ограничили работу четырех ломбардов

В Брянской области ограничили деятельность четырех ломбардов. Организации не могут заключать новые договора потребительского займа или переоформить заключенные договоры на новый срок. С начала года и до 10 апреля они не внесли необходимые сведения и не подали документы для включения в реестр.

Проверку Банка России прошли девять ломбардов в регионе. Они соответствуют всем требованиям законодательства.

Если действующие ломбарды не подадут документы до 9 июля 2021 года, они не смогут использовать наименование "ломбард" и выдавать займы гражданам.