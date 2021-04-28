Первый заместитель главного брянского следователя проведет личный прием в Клинцах

Первый заместитель следственного управления СКР по Брянской области Дмитрий Буравов проведет личный прием в Клинцах. Он состоится 29 апреля в 11.00 в здании следственного отдела на улице Кронштадской, сообщают в пресс-службе ведомства.

Записаться на личный прием можно по телефонам. Должностные лица, которые ведут запись, могут уточнить мотивы обращения и существо вопроса.

Перед приемом рекомендуют подготовить заявление, где необходимо указать все сведения для рассмотрения обращения. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».