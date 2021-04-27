Пострадавшую женщину в ДТП из Карачева доставят на вертолете в Москву. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Вертолет санавивции приземлился в брянском Карачеве. В понедельник, 26 апреля, он забрал из районной больницы пациентку, пострадавшую в ДТП, и доставил в Москву. Женщине необходима операция в условиях федеральной клиники, сообщает "Брянск Тудей".

Брянские и московские врачи предварительно провели телемедицинскую консультацию. После нее бригада доставила пациентку к борту вертолета. Ее транспортировали на специальных носилках с надувным матрасом.

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