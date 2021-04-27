В брянский ботанический сад кинули пакет с мусором . Фото: "ботанический сад им. Б.В. Гроздова", vk.com.

На территории брянского ботанического сада имени Бориса Гроздова нашли пакет с мусором. Его через забор перекинули жильцы многоэтажного дома №49 по улице Октябрьской. Этот пакет был очередным, сообщают 27 апреля сотрудники сада в группе в соцсетях.

В комментариях неравнодушные брянцы советуют по чекам из магазинов, которые , возможно, будут находиться в прилетевшем пакете с мусором, «установить номер карты и вычислить свиняку -владельца».

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