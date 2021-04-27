Всё могут короли

Фото: АО «Чистая планета».

С начала года региональный оператор по обращению с ТКО направил в УГИБДД двадцать два заявления о привлечении к ответственности автохамов, которые мешали подъезду мусоровозов к контейнерным площадкам Брянска. Десять «горе-парковщиков» уже заплатили штрафы.

- Мы регулярно получаем жалобы от перевозчиков отходов на автовладельцев, которые нарушают правила парковки и оставляют свои машины у контейнерных площадок из-за чего спецтехника не может забрать и вывезти отходы. Причем, есть так называемые «короли парковки», которые считают, что могут себе позволить всё, в том числе, нарушать закон и мешать работе других людей. Так, один брянский автовладелец постоянно пакует свою машину у контейнерной площадки по адресу: Степная, 9. А кто-то из «автохамов» и вовсе перекрывает въезд во двор. Впереди длинные майские выходные. Праздничные дни обычно становятся настоящим испытанием для транспортных компаний, занимающихся вывозом отходов – многие автовладельцы оставляют машины во дворах. Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области просит жителей не оставлять свои машины у контейнерных площадок и на подъезде к ним, чтобы не мешать работе мусоровозов, и напоминает, что за нарушение правил парковки предусмотрены штрафы, - прокомментировал начальник отдела экологической безопасности АО «Чистая планета» Дмитрий Телешов.